Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri "Deli İbram Divanı" adlı tiyatro oyunuyla devam etti. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun izleyenlerden alkış topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen Kasım Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Deli İbram Divanı" adlı oyun, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde tiyatro severlerle buluştu. Gösteriye sanatseverlerin ilgisi yoğun olurken, oyuncular performanslarıyla büyük beğeni topladı. İzleyiciler oyunun sonunda sahneyi uzun süre alkışladı. "Deli İbram Divanı" Köstence Adası’nda dalyancılıkla geçinen adalıların yaşam mücadelesi ile adanın ileri gelenlerinin daha fazla kazanç uğruna giriştiği yunus yağı ticareti arasındaki çatışmayı konu alıyor. Eser, insanın doğayla ve vicdanıyla olan mücadelesini etkileyici bir dille sahneye taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kasım ayı boyunca sürecek olan kültür sanat takvimi etkinliklerinin; tiyatrodan müziğe, söyleşiden sergilere kadar pek çok alanda Sakaryalı sanatseverleri buluşturmaya devam edeceği ifade edildi.