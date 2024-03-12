Paris’in ev sahipliğinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na milli boksör Kaan Aykutsun, katılım hakkı kazandı.

Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı elde etti. İtalya’nın Busto Arsizio kentinde 3-11 Mart tarihlerinde düzenlenen 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası’nda erkekler 80 kiloda mücadele eden Kaan Aykutsun, çeyrek finalde Koreli rakibi Jinjea Kim’i 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli boksör, böylece Paris Olimpiyatları kotası elde etti.

Türkiye, Paris 2024’te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.