Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Öğretmen atamaları için başvuru süreci 20 Mayıs’ta başlayacak.

Bakan Tekin açıklamasında " Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık.

20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Hayırlı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz. 5 branşta atama yapılacak. Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce. Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 böyle devam ediyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak. Yüzde 50 KPSS, yüze 50 mülakat puanı ile olacak.

Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek." dedi.