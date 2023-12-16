MEB müfredatta değişikliğe gitti. Bakan Tekin, şu anki müfredatın çocuklar için ağır olduğunu bu sebeple derslerde bir sadeleştirme yapılacağını belirtmişti.

Yeni çalışmalar sonrasında 9 seçmeli ders listeye eklendi. Ortaöğretim ve lisede Türk sosyal hayatında aile, afet bilinci, temel hukuk, adab-ı muaşeret ve 5 tane daha yeni seçmeli ders okullarda olacak. Talep olması halinde okullarsa derslik açılacağı bildirildi.

Yeni müfredattan uzmanlar memnun

Müfredata yeni eklenen adab-ı muaşeretle ilgili eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, güzel bir ders olduğunu belirtti. Yılmaz “gelecekte yapay zeka ön planda olacağı için yapay zeka ve kodlama dersleri de olsun isterdim. Yeni dersler cidden çok gerekliydi. Afetler için ise afet bilinci dersi çok önem kazanıyor. Deprem ve sel gibi birçok felakette insanlar ne yapacağını bilemiyor” dedi.