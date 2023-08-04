Milli sporcu Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nda 100 metre dalışta Türkiye rekoru kırdı. Ercümen 100 metreyi 3 dakika 14 saniyede atlayarak yeni bir rekor kırdı. Ayrıca Türkiye'de serbest dalış tarihinde hem erkeklerde hem de kadınlarda 100 metreyi sabit ağırlıkla inen ilk sporcu oldu. Sloven atlet Alenka Artnik 111 metreyi 3 dakika 41 saniyede atlayarak dünya rekoru kırdı.

100 Metreye İnerek Bir İlki Yaşattı

Bahamalar'daki Mavi Çukur'da düzenlenen turnuvanın dokuzuncu ve son gününde Şahika Ercümen, 100 metreyi 3 dakika 14 saniyede atlayarak rekorun yeni sahibi oldu. Ercümen ayrıca Türkiye'de serbest dalış tarihinde erkekler ve bayanlar sabit ağırlıkta 100 metre inen ilk sporcu oldu. Sloven kadın atlet Alenka Artnik 111 metreyi 3 dakika 41 saniyede atlayarak dünya rekoru kırdı. Ercüman'ın başarısı tüm ülkeyi sevindirdi. Sporcuyla ilgili sosyal ağlarda çok sayıda mesaj yayınlandı.

Bakan Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Serbest Dalış Kupası’nda Türkiye Rekoru Kıran Milli Sporcu Şahika Ercümen’i kutladı. Bahamalar'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kıran Şahika Ercümen'i kutluyorum şeklinde ifadeler kullanan Bakan Bak “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum. Türkiye serbest dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcumuz olan Şahika Ercümen'in başarısında emeği olanlara da teşekkür ediyorum" dedi.