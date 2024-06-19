EURO 2024’te A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan ile oynadığı maç, Türkiye’de ilk kez bir aracın ön panelinden izlendi. Togg kullanıcıları, sınıfının en büyük bilgi-eğlence ekranından A Milli Takım’ın tarihi maçını anbean takip etti.

Almanya’nın Dortmund kentinde oynanan EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan’ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Hafızalara kazınan bu tarihi maç, Togg T10X’in sınıfının en büyük bilgi-eğlence ekranından izlendi. Togg kullanıcıları, şarj istasyonunda ya da park halindeyken Türkiye’de ilk kez bir aracın ön panelindeki kullanıcı ekranından, yolcular ise yan ekranlardan tarihi maçı anbean takip etti. Togg ve D-Smart GO iş birliği ile 3 ay önce hayata geçirilen bu proje, kullanıcılardan tam not aldı. Arda Güler’in nefes kesen golü başta olmak üzere Togg ön panelinde maçı izlerken çekilen videolar, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.