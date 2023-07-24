Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, milli formayla şampiyonluk mücadelesi verecek.KONYA (İGFA) - 2023 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Festivali (EYOF) 23 – 29 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor şehrinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Takımının 6 kız ve 6 erkek olmak üzere toplam 12 sporcuyla temsil edileceği EYOF 2023’te Konya Büyükşehir Belediyespor’dan iki sporcu da milli takım kafilesinde yer alıyor.

Büyükşehir Belediyespor’dan geçen yılın Avrupa, dünya ve bu yılın yine Avrupa şampiyonu ünvanlı sporcusu Sinem Oruç ile 66 kiloda Ömer Faruk Turgutlu da Türkiye’yi ve Konya’yı gururlandırmak için milli formayla madalya mücadelesi verecek.

EYOF 2023’te Türkiye’yi; atletizm, bisiklet (dağ ve yol), cimnastik (artistik), judo, tenis, voleybol ve yüzme dallarında, 43 kız, 35 erkek olmak üzere toplam 78 sporcu temsil edecek. 6 gün sürecek organizasyonda ise yaklaşık 2.500 sporcu madalya için ter dökecek.