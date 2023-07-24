Bursa’da yayın hayatına yeni başlayan Yolcu TV Haber tarafından organize edilen “Yolcu TV haber ile Dost Meclisi” programının bu haftaki konukları Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ile DAĞDER önceki dönem başkanlarından Yüksel Yaşar oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Kormaz’ın yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri ve köy sakinleri katıldı. Samimi ve keyifli bir sohbet ortamında gerçekleştirilen söyleşide, kültür, medeniyet, yöresel kültür ve siyaset gibi konular masaya yatırıldı.

“KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖZÜNDE MUHABBET VAR”

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, muhteşem doğa manzarasına karşı gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin asırları aşan zengin bir kültür mirasına sahip olduğunu kaydetti.

“Bu miras asla eskimez, yıpranmaz, yıkılmaz" diyen Başkan Korkmaz, "Bizler Anadolu İrfanı’na hayat veren bu manayı hatırlayıp korudukça ve gelecek nesillere aktardığımız ölçüde medeniyetimiz dimdik ve güçlü bir şekilde hayatta kalmaya devam edecektir. Çok zengin bir kültürel geçmişe sahibiz. Gelgelelim son yıllarda kültürel emperyalizmin yayılmacı politikası ülkemizi de etkilemiş, gençlerimiz başta olmak üzere bizleri, bize ait olmayan, öz değerlerimizle bağdaşmayan bir yaşam biçiminin peşinden sürüklemektedir. Bu yaşam biçimi insanı her geçen gün daha da yalnızlaştırmakta, insanları birbirinden uzaklaştırmaktadır. Bizi bir arada tutan muhabbet kültürümüzü yitirmeye başladık. Oysa kültürümüzün özünde muhabbet var. Muhabbetimizin özünde de sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü var. Dolayısıyla Dost Meclisi adıyla gerçekleştirilen bu muhabbet programını çok önemsiyorum. Umarım herkes için örnek olur" diye konuştu.

Türkiye'nin artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğine vurgu yapan Başkan Korkmaz, "Karadeniz’de doğalgaz, Gabar’da petrol keşiflerimiz, Türkiye’yi kendilerine bağımlı hale getirmek isteyenlerin yüzlerine tokat gibi vurdu. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Bu arada programda konuşan DAĞDER Önceki Dönem Başkanlarından Yüksel Yaşar ise; yöresel kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak noktasında bu programların oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sorunların çözümü ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmak için ortak akıl üretmenin önemine vurgu yapan Yaşar, "Ortak akıl üretebilmek de bir araya gelip muhabbet etmek ve birbirimizi anlamaya çalışmakla mümkündür. Dost Meclisi adıyla gerçekleştirilen bu programın misyonu ve vizyonu itibariyle sadece bugünün nesline değil gelecek nesillere de örnek olacağını düşünüyorum” dedi.

Keyifli ve hoş sohbet havasında gerçekleşen program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.