Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, sabah saatlerinde gökyüzü ile buluştu. Fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirilen KAAN’ın yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından uçmasını bekleniyordu.

KAAN, bu sabah saatlerinden Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'nda piste çıktı ve ilk kez gökyüzüyle buluştu. Uçağın pilot koltuğuna ise TUSAŞ’ın test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

Milli Muharip Uçağınismi ilk olarak 1 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Erdoğan, KAAN isminin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verildiğini açıklamıştı.

KAAN 8 bin feet'te yaklaşık 15 dakika havada kaldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, sabah saatlerinde gökyüzü ile buluştu.

İlk uçuş hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sabah saat 08.50 sıralarında havalanan KAAN, 8 bin feet irtifaya ulaşarak, yaklaşık 15 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca KAAN'ın tavan irtifasının 55 bin feet'e çıkması hedefleniyor. Öte yandan, milli muharip uçak KAAN'ın Ar-Ge çalışmalarında yaklaşık 2 bin personel çalışırken, SSB ve TUSAŞ ortaklığında tüm çalışmalar için bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "KAAN Gök Vatan'ı ile buluştu"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçağın ilk uçuşuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görgün, “KAAN, Gök Vatan'ı ile buluştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun. Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız. Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır. KAAN başta olmak üzere tüm milli çelik kanatlarımızı güçlendirmeye, semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.