Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim sürecine dair etkileyici bir fotoğraf paylaştı. “Eğitim mükemmelleştirir” notuyla yapılan paylaşımda, tam teçhizatlı bir askerin yoğun duman arasında hedefe nişan aldığı an yer aldı.

Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü ve kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, "Maşallah, Barekallah, Sübhanallah ve ayağınıza taş değmesin" gibi ifadelerle askerler için iyi dileklerde bulundu.