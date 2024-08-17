Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda yakalanan kişilerin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Bu gelişme, terörle mücadele kapsamında sınır güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yakalanan şahısların adli işlemleri sürüyor.