Olimpik Modern Pentatlon Milli Sporcusu Buğra Ünal, Ankara'da düzenlenecek Dünya Kupası Finali öncesinde yüzme antrenmanlarını Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Milli sporcu Buğra Ünal, Dünya Kupası yolunda antrenmanlarını Milas'ta gerçekleştirdi.

Karışık bayrak yarışında miksi İlke Özyüksel'le Dünya Şampiyonu olan ve olimpiyatlarda madalya almayı kendine hedef belirleyen Buğra Ünal’ın Atatürk Spor Kompleksi’ndeki antrenmanlarının verimli geçmesi adına destekte bulunan Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, milli sporcuya Dünya Kupası finalinde başarılar diledi.

36 KADIN, 36 ERKEK SPORCU…

31 Mayıs - 4 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara Atlı Spor Kulübü'nde yapılacak “2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'ne Mısır, Türkiye, Macaristan ve Bulgaristan'da yapılan dört dünya kupası etabından yüksek puan toplayan 36 kadın ve 36 erkek sporcu katılım gösterecek.