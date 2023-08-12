Türkiye Voleybol Federasyonu ve PUMA arasında imzalanan anlaşmayla PUMA, Türkiye Milli Voleybol Takımlarının resmi forma sponsoru oldu.İSTANBUL (İGFA) - Anlaşmayla birlikte PUMA, 2026 yılı sonuna kadar Türkiye Milli Voleybol Takımlarının müsabaka ve antrenmanlarda giymek üzere kullanacağı malzemeleri tedarik edecek.

2023 FIVB Milletler Ligi’nde elde ettiği şampiyonluk başarısıyla göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri yeni PUMA formalarıyla, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda sahaya çıkacaklar.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda düzenlenen imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, PUMA Middle East Genel Müdürü Taner Seyis ve milli voleybolcular Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Eda Erdem ve Kübra Akman’ın katılımıyla gerçekleşti.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: “Türk voleybolu her geçen gün paydaşlarıyla büyüyor. Dünyada ve Avrupa’da çok önemli başarılara imza atıyor. Biz bugüne kadar dünya sıralamasında hiçbir zaman 1 numara olmamıştık. Bir Amerika galibiyetiyle hem Amerika’nın elinden dünya birinciliğini aldık hem de o turnuvanın şampiyonu olduk. Ne kadar bu evlatlarla gurur duysak azdır. Hepinizin bildiği gibi PUMA bir dünya markası. Bu dünya markasıyla uzun vadeli iş birliği yapmak da bizim için de ayrı bir önem arz ediyor. İnanıyorum ki PUMA markasıyla dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları yaşayacağız. Ve baktığımızda üzerimizde bizim değer ortağımız PUMA’yı göreceğiz. Üç kupayla başladık bu yıl. Şimdi Avrupa Şampiyonası ardından Olimpiyat elemleri var.”

PUMA Middle East Genel Müdürü Taner Seyis: “PUMA Türkiye, Türkiye Voleybol Federasyonu’nu bir aile olarak görüyor. Beraber bir yolculuğa başladık. Bu yolculuk kısa bir yolculuk değil. Uzun soluklu bir yolculuk. 3,5 senelik bir anlaşma imzaladık. Böyle büyük başarılara imza atan federasyonun, takım formasında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yolculuğun bir parçası olduğumuz için çok heyecanlıyız.”