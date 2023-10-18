AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, son yaşanan acı olaylar üzerine Türkiye'de milli yas ilan edileceğini duyurmuştu. Bu milli yas ilanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilecek bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gerçekleşecek ve ülke genelinde 3 günlük yas ilan edilecekti. Özlem Zengin, bu kararın siyasi partilerin tamamının destekleyeceğine inandığını belirtti ve Türkiye'nin milli yasa verdiği önemi vurguladı.

Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile 3 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Milli yas nedir?

Milli yas, genellikle ülkedeki önemli bir kişinin ölümü, yıl dönümü gibi olağanüstü olaylar nedeniyle ilan edilir. Ulusal yas ilan edildiğinde, ülke genelinde resmi ve toplumsal etkinlikler genellikle ertelenir veya iptal edilir. Bayraklar yarıya indirilir ve halkın anma, saygı ve yas tutma sürecine katkıda bulunur. Bu günler, ulusal bir birliktelik ve dayanışma duygusu yaratma amacı taşır ve genellikle toplumun duygusal bir şekilde bir araya gelmesini sağlar. Ancak Türkiye'de sadece TBMM binası ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez. Diğer resmi dairelerin bayrakları bu kurala uymaz.

Milli yas aynı zamanda doğal afetler, facia, kaza, savaş veya terör saldırıları gibi toplumsal travmalara yanıt olarak da ilan edilebilir. Bu tür ilanlar, Türk Bayrağı Kanunu'na göre belirlenen yerlerde bayrakların yarıya indirilmesini gerektirir. Türk Bayrağı Kanunu'na göre sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar arasında TBMM binası, Anıtkabir, polis ve jandarma karakolları, hudut ve gümrük muhafaza karakolları ile hudut kapıları yer almaktadır.

Ayrıca, uluslararası olaylar veya toplumsal facialar nedeniyle de milli yas ilan edilebilir. Bu karar, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine Başbakanlıkta yapılan değerlendirmenin sonucunda alınır. Milli yas ilanı resmi bir tatil değildir, ancak ülkenin yas atmosferini yansıtır.