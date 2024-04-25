A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu. Milliler, Galler ile Cardiff City Stadyumu’nda, İzlanda ile de Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçların stadyumları açıklandı. Ay-yıldızlılar, B Ligi 4. Grup’taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü saat 21.45’te deplasmanda Galler ile Cardiff City Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Milliler, grubun ikinci karşılaşmasında ise İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda mücadele edecek.

Gürsel Aksel Stadyumu daha önce A Millilerin 14 Haziran 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi’nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yapmış ve ay-yıldızlılar bu maçı 2-0 kazanmıştı. 2020 senesinde hizmete açılan stadyum, bu kez de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde millileri ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve İzlanda’nın yanı sıra Karadağ ile oynayacak.