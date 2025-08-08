Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınacağını açıkladı.

Projede toplam 505 kilometrelik hat üzerinde 10 istasyon yer alacak: Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen. Ayrıca 49 tünel, 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez, 177 üstgeçit ve 244 altgeçit inşa ediliyor. Mevcut demiryolu mesafesi 824 kilometreden 624 kilometreye inecek.

Uraloğlu, Ankara-İzmir arası demiryolu ile seyahat süresinin 14 saatten 3 saat 30 dakikaya, karayoluyla 7 saat olan sürenin de aynı seviyeye düşeceğini belirtti. Ankara-Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası ise 2 saat 50 dakikaya gerileyecek.

Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa kesimlerinde altyapı işlerinde yüzde 77 ilerleme kaydedildi. Bakan Uraloğlu, projenin sadece bir ulaşım yatırımı olmayıp, Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir’in ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Hattın açılışıyla Türkiye'nin ulusal demiryolu ağı güçlenecek ve ülkenin küresel ticaretteki rolü artacak. Ülke için prestij projelerinden biri olan Ankara-İzmir YHT hattı, hayalden gerçeğe dönüşecek.