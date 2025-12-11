Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık tarihinde (yarın) gerçekleştirecek. İlk toplantı öncesi TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dan kritik bir mesaj geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dünya değişirken teknoloji ilerlerken işletmelerimizin yeni gerçekliğe uyum sağlaması kritik önemdedir.

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmezdir.

Malumunuz yarın asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Her olumlu adım verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok."