Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılının son faiz kararını açıkladı.

Merkez, faiz indirimlerine temmuz da start vermişti. Temmuzda 300 baz puan, eylülde 250 baz puan, ekimde ise 100 baz puan indirim yapan TCMB, faizi yüzde 46'dan yüzde 39,50'ye çekmişti. Aralık ayında da piyasa beklentisi doğrultusunda indirim serisine devam eden Merkez, faizi 150 puan daha düşürdü.

Faiz Yüzde 38'e Düştü

Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirmiştir." denildi.