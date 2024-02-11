Emekliler, Şubat ayının gelmesiyle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapacağı açıklamaları büyük bir dikkatle yakından takip ediyor. Emekli maaşı alan vatandaşlara ilişkin yeni ödemeleri duyuran kurum, maaş farkı ödeme tarihlerini ve şubat ayında zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerini de açıkladı.

SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklilerine yönelik tam kapsamlı bir ödeme yapılacak. Ayrıca banka promosyonları da eklenecek ve emekliye üçü bir arada ödeme yapılacak.

ŞUBAT AYINDA EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARINDA YENİ DÖNEM

Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yapılan %50'ye yakın zammın ardından banka promosyonlarında da kritik gelişmeler yaşanıyor. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT emeklileri için sunulan promosyon ücretleri artırıldı. Birçok banka, artık 10.000 TL ve üzeri maaş alan emekliye yüksek promosyon fırsatları sunuyor.

Şubat ayı emekli promosyon ücretleri, maaş aralığına göre değişiyor. En az 5000 TL promosyon ödemesi yapılırken, en fazla destek verilen miktar ise 15.000 TL seviyesinde.

Türkiye Finans, maaş aralığına göre en yüksek promosyonu sunuyor. Türkiye Finans, ek koşul olmadan emekli maaşını taşıyarak üç yıl boyunca kendisinden almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL net ödeme yapıyor.

EMEKLİYE ZAM FARKI ÖDEMELERİ İÇİN TARİH BELİRLENDİ

Şubatın 6 ve 7 tarihleri arasında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik zam farkı ödemeleri hesaplara yatırılmıştı. Fakat, memur emeklileri için Ocak ayında zam farkı ödemeleri yapıldı. Memur emeklilerine üç aylık zam farkı daha verilecek. Bu sebeple, 15 Şubat tarihinde memur emeklileri için bir zam farkı ödemesi daha gerçekleştirilecek.

SGK ŞUBAT 2024 ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Şubat 2024 zamlı maaş ödeme takvimini Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklilerinin ödemeleri farklı tarihlerde yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre; SSK emeklilerinin maaşları Şubatın 17'si ve 26'sında ödenecekken BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödemeleri ise 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Emekli maaşı ödemeleri, emekli tahsis numarasının sonuna göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılıyor.

Memur emeklilerinin maaş ödemeleri ise her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Şubat ayında da aynı şekilde, 15 Şubat tarihinde memur emeklilerinin zamlı emekli maaşı ödemeleri gerçekleşecek. Aynı zamanda, maaş farkı ödemeleri de maaşlarla birlikte hesaplara aktarılacak.