Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren yeni bir karar aldı. Vadesi gelmemiş borçlar gerekçe gösterilerek emeklilerin başvuruları aylarca askıya alınıyor. Bu süreçte, uzun bir bekleyişin ardından reddedilen başvuruların tekrar yapıldığında ise SGK tarafından arada geçen süreye ait toplu ödeme yapılmıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin büyük bir kısmını etkileyen bu uygulama, emekliler arasında önemli bir mağduriyet yaratıyor.

SGK, Meclis'ten geçen EYT düzenlemesinin ardından 2 milyon 250 bin vatandaşın başvurusunu askıya aldı. Ancak şimdi de normal şartlarda emeklilik için gerekli koşulları sağlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin başvurularını onaylamıyor. Konuyla ilgili SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "SGK, Bağ-Kur'luları mağdur ediyor! Kanun tanımıyor! Sıfır borçla emeklilik için müracaatta bulunanlara vadesi gelmeyen borcunu ödemediği için emekli aylığı bağlamıyor. Emeklilik için müracaatta bulunduğu tarihten aylar sonra, borcun bu sürede de devam ettiği için tekrar ödeme yapmasını istiyor biriken emekli aylıklarını da ödemiyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Emeklilik başvurusu yapan ve prim, yaş şartlarını tamamlayan adaylar, SGK tarafından "başvuru yoğunluğu" gerekçesiyle değerlendirmeye alınıyor ancak daha sonra vadesi gelmemiş borçlar sebep gösterilerek başvurular reddediliyor.