İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, İnegöl Belediyesi’nin Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türkülerle Anadolu” konserinde sanatseverlerle buluştu.

Salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz bir müzik akşamı yaşatan Şef Rıdvan Sayın yönetimindeki THM Gençlik Korosunun performansı, sanatseverlerden de büyük beğeni topladı.

Anadolu’nun farklı yörelerinden derlenen seçkin türkülerle sahne alan genç koristler, performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Duygu dolu ezgilerden hareketli türkülere uzanan geniş repertuvar, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Başarılı bir sahne performansı sergileyen gençler hem solo hem de koro eserleriyle Anadolu’nun kültürel zenginliğini müzikle yansıttı. Konser sonunda izleyiciler, genç sanatçıları uzun süre alkışladı. Türkülerle Anadolu konseri, İnegöl’de kültür ve sanatın gelişimine katkı sunan anlamlı etkinliklerden biri olarak hafızalarda ve hatıralardaki yerini aldı.