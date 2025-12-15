Robot süpürge pazarında Roomba markasıyla öncü rol üstlenen iRobot Corp., yaşadığı finansal darboğaz nedeniyle iflas koruması talebinde bulundu. ABD’li şirket, yeniden yapılandırma süreci kapsamında kontrolün, ana tedarikçisi konumundaki Çinli ortaklara devredilmesini içeren bir planı mahkemeye sundu.

Hisseler tamamen silinecek

Bloomberg’in aktardığına göre, merkezi Massachusetts’te bulunan ve hisseleri hâlen borsada işlem gören iRobot’un, Shenzhen PICEA Robotics Co. ve bu şirkete bağlı bir iştirak tarafından devralınması planlanıyor. Söz konusu düzenlemenin, şirketin faaliyetlerine devam edebilmesini sağlarken borç yükünü azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor. Şirketten yapılan açıklamada, Delaware’de Bölüm 11 kapsamında sunulan iflas planı doğrultusunda iRobot’un adi hisselerinin tamamının iptal edileceği bildirildi.

İflas riski uyarısı bu ay gelmişti

1990 yılında MIT kökenli mühendisler tarafından kurulan iRobot, pandemi sonrasında kârlılığını kaybetmeye başladı. Küresel tedarik zinciri aksamaları ve daha düşük fiyatlı rakiplerin pazara girmesi, şirketin mali yapısını zayıflattı. iRobot, bu ayın başında yatırımcılarını iflas riski konusunda uyarmıştı.

Öte yandan şirketin 2022 yılında Amazon’a satışı gündeme gelmiş, ancak anlaşma AB rekabet otoriteleriyle yaşanan sorunlar nedeniyle tamamlanamamıştı. Bu süreçte iRobot, gerçekleşmeyen satış nedeniyle 90 milyon doların üzerinde tazminat aldı. Söz konusu tutarın büyük bölümünün danışmanlık giderleri ile Carlyle Group’tan sağlanan 200 milyon dolarlık kredinin kısmi geri ödemesinde kullanıldığı belirtildi.