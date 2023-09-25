Milyonlarca emeklinin, emekli maaşı zam oranlarına dair merakı devam ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaşlarındaki artışla ilgili güçlü tahminlerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da emeklilere yönelik desteklerin devam edeceğini ve çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Bayram'ın tahminlerine göre, bu yılın başından itibaren enflasyon farkıyla birlikte emekli maaşlarında en az yüzde 40-45 oranında bir artış yapılması bekleniyor. Ancak en düşük emekli maaşının 7500 TL seviyesinde olduğu düşünülürse, bu artışın hala yetersiz olduğu göz önünde bulunduruluyor. Ekim ayında ise en düşük emekli maaşlarına yapılacak ara bir düzenleme öngörülmektedir.

Ayrıca, asgari ücretle ilgili de beklentiler bulunuyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın memurlara yönelik yüzde 50 artış açıklamasının ardından, yıl sonunda asgari ücrete yönelik tahminler yüzde 40-45 arasında bir artışı işaret ediyor. Bu durumda asgari ücretin net 15 bin TL'nin üzerinde olabileceği düşünülmektedir.

Kıdem tazminatıyla ilgili olarak ise, mevcut sistemde işçinin bir hakkı olduğu ve işverenin bu hakkı yerine getirmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Kıdem tazminatının kaldırılması veya değiştirilmesine dair bir girişim beklenmemektedir. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ise çalışanların emeklilik planlarını desteklemeyi amaçlayan bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir.