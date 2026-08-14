Giyilebilir teknoloji alanında önemli bir yenilik sunan akıllı ceket, zorlu saha şartlarında görev yapan personelin fiziksel durumunu ve bulunduğu ortamdaki tehlikeleri anlık olarak takip ederek komuta merkezine iletiyor.

Akıllı afet ceketinin özellikleri

Afet bölgesindeki personelin hayatını kolaylaştırmak ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanan ceket, birçok önemli özelliğiyle dikkat çekiyor. Ceket üzerindeki dahili nabız ve kandaki oksijen seviyesi (SpO2) sensörleri sayesinde arama-kurtarma personelinin kalp sağlığı ve vital belirtileri anlık olarak izlenebiliyor. Ceket, kullanıcının hareketlerini ve duruşunu sürekli takip ediyor. Ani bir düşme, darbe veya sarsıntı sonrasında personelin hareketsiz kalması durumunda; bilincini kaybetmiş veya göçük altında kalmış olabileceğini değerlendirerek otomatik şekilde acil durum uyarısı veriyor.

Ortamdaki karbonmonoksit, doğalgaz kaçağı veya yangın dumanı gibi zehirli ve yanıcı gazları tespit ederek, gaz seviyesi tehlikeli sınıra ulaştığında hem sesli hem de görsel olarak uyarı sağlıyor. Dondurucu soğuklarda personelin vücut sıcaklığını korumak amacıyla ceket bünyesinde karbon nanofiber malzeme kullanılıyor. Bu sistem hem otomatik olarak hem de komuta merkezinden uzaktan kontrol edilerek çalıştırılabiliyor. Ceket içindeki ve dışındaki havayı izleyerek personeli aşırı soğuklarda donma/hipotermi riskine, aşırı sıcaklarda ise yangın veya yanık tehlikesine karşı koruyor.

Işıklı uyarı

Personel zorda kaldığında üzerindeki acil durum (SOS) butonuna basarak yardım çağrısı yapabiliyor. Butona basıldığında ceket üzerindeki renkli ışıklar kırmızı renkte yanıp sönerek karanlık veya dumanlı ortamlarda arama ekiplerinin personeli daha kolay bulmasını sağlıyor.

Uzaktan ve canlı takip

Ceket topladığı tüm verileri kablosuz olarak komuta merkezindeki web paneline ve mobil uygulamaya iletiyor. Böylece yetkililer, sahadaki personelin durumunu ve sağlık göstergelerini anlık olarak harita ve grafikler üzerinden takip edebiliyor.

Düzce Üniversitesi’nin geliştirdiği Akıllı Afet Ceketi; arama-kurtarma ekiplerinin emniyetini artırarak, afet bölgelerindeki müdahale gücünü ve personel güvenliğini yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.