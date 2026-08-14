Olay, Burhaniye Mahallesi Hacı Salih Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde tadilat çalışması yapan Mehmet K.(60), elektrikli testere ile kesim yaptığı sırada bir anda testereyi kontrolünden kaçırdı.

Kontrolden çıkan testere, yaşlı adamın iki bacağına isabet etti. Yaralanan şahıs, kanlar içerisinde kalırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.