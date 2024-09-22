Pandemi döneminde, 1 Ocak 2016'dan önce verilen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı.

1 Ocak itibarıyla ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların, sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı bedelini tam olarak ödemeleri gerekiyor.

EHLİYETİ YENİLEMEYENLER DİKKAT! SON GÜNE AZ KALDI...

NTV’nin haberine göre, yılın son günlerine yaklaşırken nüfus müdürlüklerinde yoğunluk artmaya başladı. Peki, ehliyet yenilemek için hangi belgeler gerekiyor? Ehliyet yenilemek için randevu nereden alınır? İşte yanıtları...

SÜRE UZATILMIŞTI

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren geçici 10’uncu maddesine göre, sürücü belgelerinin değiştirilmesi işlemlerinin 5 yıl içinde tamamlanması gerekiyordu.

Ancak İçişleri Bakanlığı, bu süreyi 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024’e kadar uzattı.

31 ARALIK'A KADAR YENİLEMEKTE FAYDA VAR!

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek. Bu ücret, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olarak belirlenmiştir.

1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı bedelini tam olarak ödemeleri gerekecek.

B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar, 2024'te toplam 5.165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için ödenecek miktar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenecek.

Bu nedenle, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ücret ödemek zorunda kalacaklar.

YETKİLİLER UYARDI: SON GÜNE KALMAYIN

Yetkililer, yılın son aylarında meydana gelebilecek başvuru yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için başvurularını erkenden yapmalarını öneriyor.

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” adresi üzerinden randevu alarak gerekli belgeleri tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT ile adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanmak mümkün kılınıyor.