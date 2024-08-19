Artan enflasyon, hayat pahalılığı, marketlerdeki yüksek fiyatlar, dışarıda yemek yemenin zorlaşması, akaryakıt ücretleri, özel okul maliyetleri ve özellikle kira fiyatları gibi faktörler, İstanbul'da yaşamayı diğer şehirlerden çok daha zor hale getirmiş durumda.

Asgari ücretliler ve emekliler yıl sonunda yapılacak zammı hesaplamaya başladılar. 2025 yılı için planlanan zam oranları ve tutarları ise yavaş yavaş kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE OLACAK?

Hükümet yetkilileri ve bakanlık, yıl sonu asgari ücret ve emekli maaşı zammı için çalışmalarına şimdiden başladı. İlk belirlemelere göre, masadaki zam oranının %20 olması öngörülüyor.

EMEKLİLER VE ASGARİ ÜCRETİ KAPSAYAN ZAM ÖNGÖRÜLERİ: 'BELKİ %20!'

Ocak 2025'te emekli ve asgari ücretlilere yapılacak zam oranının en fazla %20 olması bekleniyor. Eğer asgari ücrete %20 zam yapılırsa, Ocak 2025'te asgari ücretin 20 bin 400 TL seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında belirlenen 2024 asgari ücreti net olarak 17.002 TL olmuştu. Bu yıl ortasında asgari ücrete zam yapılması beklentileri karşılanmadı ve 2 yıldır uygulanan ara dönem zammı bu sene yapılmadı. Bu nedenle çalışanlar maaş zammı için Ocak 2025'e odaklandı.

Emeklilerin durumu ise daha zor bir hale geldi. Yerel seçim döneminde hükümete tepkilerini dile getiren emeklilerin en düşük maaşı 10 bin TL idi. Geçen ay bu rakam 12.500 TL'ye yükseltildi.