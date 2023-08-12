Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) tarafından afet sonrası kurulan geçici yaşam alanlarının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen öğrenciler arası mimari projeler yarışması SANKO Holding iş birliğinde gerçekleşecek.GAZİANTEP (İGFA) - MİMARDER tarafından SANKO Holding iş birliği ile düzenlenen "Afet Sonrası Geçici Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi" Öğrenci Fikir Yarışması, depremlerden dolayı oluşan olağan dışı durumun oluşturduğu geçici düzene ilişkin kurulan mekânsal bileşenlerin incelenmesini ve bu geçici yaşam alanlarındaki gündelik yaşam ilişkileri ve fiziksel unsurlar üzerine düşünülmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yarışmacılardan afet sonrası kurulan geçici yaşam alanlarının mevcut mekânsal potansiyellerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla tasarım önerileri geliştirmelerinin beklendiği yarışmada mekânsal unsurların geliştirilmesi yoluyla değişen yaşam akışı ve gündelik yaşam ilişkilerinin ‘iyileştirilmesine’ yönelik çözüm önerileri geliştiren öğrencilerin fikirleri yarışıyor. Kazananlar eylül ayında düzenlenecek ödül töreninde ödüllendirilecek.

Yarışma ile depremden etkilenen vatandaşların geçici yaşam alanlarında yeniden hayata bağlanmalarını sağlamak için mekânsal ve sosyal ihtiyaçlara yönelik iyileştirmelerin yapılmasını hedeflediklerini söyleyen MİMARDER Kurucu Üyesi İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Gün, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli oluşan depremlerin ardından halen yüzbinlerce insan çadır kent, konteyner kent gibi geçici yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. MİMARDER olarak deprem bölgesine yaptığımız ziyaretler ve araştırmalar sonucunda mevcut geçici yaşam alanlarının pek çok iyileştirmeye, düzenlemeye ve yeniden düşünmeye açık olduğunu tespit ettik. Bu yarışmanın bölgenin bu sorunlarına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Projenin ana destekçisi SANKO Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise yarışma ile ilgili şunları söyledi: “Gaziantep’te kurulmuş ve 119 yıldır bu topraklarda çalışan, üreten bir grup olarak deprem felaketi sonrasında bölgenin yeniden ayağa kalkması için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçici yaşam alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın yeniden hayata bağlanmaları için sosyal ve psikolojik desteğin öneminin bilincindeyiz. Bu bakış açısıyla ilk günden itibaren geçici yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdiye dek Adıyaman, Narlı ve Gaziantep’te yaklaşık 1.500 konteynerden oluşan yaşam kentleri inşa ettik. Bu süreçte, mimari camiadaki gençlerimizin katkılarını alma hedefiyle MİMARDER’in hayata geçirdiği bu yarışmaya destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.”