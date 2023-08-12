İstanbul'da Başakşehir Festivalinde sahne alan Karadeniz müziğinin güçlü sesi Resul Dindar rekor katılıma imza attı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Başakşehir Belediyesi'nin yaz konserleri kapsamında millet bahçesinde gerçekleştirilen konsere 20 bin kişi katılarak rekor sayıya ulaşıldı, dinleyicilerden Resul Dindar istanbul mitingi şeklinde esprili yorumlar da geldi.

Tescilli güzel: Benden cesuru yok! Tescilli güzel: Benden cesuru yok!

Büyük coşku ve kalabalık karşısında çok duygulandığını ifade eden Resul Dindar yine 3 saate yakın sahnesiyle dinleyicisinden büyük alkış aldı…