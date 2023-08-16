KCS Dış Ticaret, otomobil satış sonrası pazarında dünyanın en büyük fuar serilerinden biri olan MIMS Moscow’a katılacak.

MIMS Moscow’un yedek parça sektöründe oldukça önemli olduğunu ve firmalar için büyük fırsatlar barındırdığını belirten KCS Dış Ticaret Genel Müdürü Murat Turhan, “Automechanika fuarları iyi düzenlenmiş, ilgilisi tarafından yakından takip edilen fuarlar. Öncelikli kanaatimiz Türkiye’de ve Türkiye’ye yakın konumda olan fuarların bize ciddi katkı sağladığı yönünde. Her yıl yeni müşteri kitlelerinin dikkatini çeken Automechanika fuarları, pandemi sonrası katılan firma ve katılımcı sayılarıyla dikkatleri olumlu yönde üzerine çekiyor. MIMS Moscow’dan da beklentimiz KCS ve kendi markamız PAKCS olmak üzere temsil ettiğimiz bütün ürünleri rahat bir ortamda ticari müşterilerimize tanıtmak, yeni ticari işler kurmak ve şirketimizin uluslararası bilinirliğini ve müşteri portföyünü artırmak" dedi.

MIMS Moscow’a katılımlarının kendilerine olan faydalarından bahseden Turhan, “MIMS Moscow 2022 katılımımızın KCS’ye en büyük katkısı PAKCS ürün ailesi için EAC sertifikasyonu alınması oldu. Halihazırda geniş bir ürün ailesine ve referans sayısına sahip olan PAKCS ürünleriyle Rus ve Orta Asya pazarlarına girmeye hazırdır. KCS’nin Rusya pazarında yapılanması hızla sürüyor ve her geçen gün yeni ticari ilişkilerle kuvvetleniyor” diye konuştu.

MIMS Moscow ve yurt dışı fuarlarının müşteri memnuniyetini daha üst noktalara taşımaları için bir fırsat olduğunu ifade eden Turhan, “KCS Dış Ticaret olarak geçtiğimiz yıl daha çok hedefimiz PAKCS ürün ailesinin tanıtılmasıydı. Bu yıl esas hedefimiz PAKCS ürünlerinin alınan EAC sertifikasyonu çerçevesinde Rus ve Orta Asya pazarlarına ticari sunumu. Dolayısıyla birbirinden farklı birçok şirketle eş zamanlı olarak bu süreci yürütüyoruz. PAKCS referanslarının biran önce ticari olarak söz konusu pazarlarda yerini almasını hedefliyoruz. KCS olarak her geçen yıl ürün ve müşteri portföyümüzü büyütüp daha geniş pazarlara ulaşmamız için esas teşkil eden güç, ihracata yönelik iştahımız. Birçok konuda müşterilerimiz için KCS olarak PAKCS ürün ailesiyle anahtar çözüm ortaklarıyız. Her müşterinin ihtiyacına yönelik talebini, farklı farklı ticari enstrümanlarla karşılama gücüne sahibiz. Geniş bir ürün yelpazesini müşterilerimize sunuyor ve ihtiyaçlarına göre en uygun çözümleri kendilerine ulaştırıyoruz. Dolayısıyla KCS ile çalışmanın rahatlığını keşfeden iş ortaklarımız için çözüm anahtarına dönüşüyoruz" şeklinde konuştu.

KCS Dış Ticaret’in büyüme stratejisi için MIMS Moscow’un önemini vurgulayan Turhan, gelecek planlarından şu şekilde bahsetti;

“KCS olarak Türkiye ve yakın coğrafyamızda düzenlenen bütün uluslararası fuarlar bizim için önemli. Stratejik olarak yakın coğrafyamızda bulunan bütün yurtdışı pazarlarında olmak istiyoruz. Özellikle son dönem ki Rusya pazarı çok hızlı bir şekilde alternatif ürünlere yönelmiş bir pazar haline geldi. PAKCS ürün ailesinin pazarda gelişimi için bu anlayışta KCS’ye büyük fırsatlar sunuyor. Elimizdeki bütün imkanları kullanarak PAKCS referanslarının uluslararası pazarlardaki mevcudiyetini kuvvetlendireceğiz. Bu açıdan da MIMS Moscow’a katılımımız son derece önemli.”