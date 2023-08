Minecraft Sistem Gereksinimleri

Minecraft sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Minecraft sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Minecraft Minimum Sistem Gereksinimleri

Minecraft oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel Core i3-3210 / AMD A8-7600 APU or equivalent

RAM:4 GB (2GB free)

Ekran Kartı:Integrated: Intel HD Graphics 4000 (Ivy Bridge) or AMD Radeon R5 series (Kaveri line) with OpenGL 4.41Discrete: Nvidia GeForce 400 Series or AMD Radeon HD 7000 series with OpenGL 4.4

İşletim Sistemi:Windows 7 or later, İşletim Sistemi X 10.9 Maverick, Linux: Herhangi işlemci distribution from 2014 or later

Depolama Alanı:~180 MB for program data, though worlds can drastically increase this amount. 1 GB should be enough for a normal amount of maps, resource packs, etc.

NET:Internet access is required for multiplayer, unless the server is on the LAN.

Minecraft Önerilen Sistem Gereksinimleri

Minecraft oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 or equivalent

RAM:8 GB (4GB free)

Ekran Kartı:GeForce 700 Series or AMD Radeon Rx 200 Series (excluding integrated chipsets) with OpenGL 4.5

İşletim Sistemi:Windows 10 or later, İşletim Sistemi X 10.12 Sierra, Linux: Herhangi işlemci distribution from 2014 or later

Depolama Alanı:4 GB

Minecraft Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Mojang tarafından yayınlanan, Minecraft oyununu indirebilmek için ~180 MB for program data, though worlds can drastically increase this amount. 1 GB should be enough for a normal amount of maps, resource packs, etc. depolama alanına sahip