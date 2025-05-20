15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş kez bıçaklandı. Olay sırasında U.B. ise Minguzzi'ye tekmelerle saldırdı. Ağır yaralanan çocuk, 15 gün süren hastane tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Saldırganlardan B.B. Hakkında Silah Taşıma Suçundan Ek Soruşturma Başlatıldı

Yargılama sürecinde, B.B. hakkında ayrıca "Bıçak ve benzeri aletleri izinsiz olarak temin etme, taşıma ya da bulundurma" suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan bıçağa ilişkin İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek taraflı kesici, sivri uçlu, oluk bulunmayan, sırt kısmı küt ve yeşil plastik saplı olduğu tespit edildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ!

Cinayette kullanılan bıçağa ilişkin hazırlanan raporda, bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunda belirtilen yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı iletilirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suçun yasal unsurları oluşmadığını ifade ederek B.B. hakkında takipsizlik kararı verdi.