Bahçeli "Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. KKTC parlamentosu Türkiye'ye katılım kararı almalı. Mesele beka, onur ve şeref meselesidir. 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı. 82'nin KKTC olması artık hayat memat meselesidir" dedi.

KKTC’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ise, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Bahçeli, seçim sonuçlarına tepki gösterdiği konuşmasında Türkiye’ye katılım çağrısını bir kez daha yineledi.