İstanbul Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda mezarı tahrip ettiği tespit edilen Duran Aydın, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bugün ilk kez hâkim karşısına çıkan Aydın’ın yargılandığı dava, Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"ÇOCUĞA BİR KASTIM YOK"



Tutuklu sanık Duran Aydın savunmasında "Mesleğim terzilik ama maddi durumum bozulmuştu. Ben bir süredir mezarlıkta yatıyordum. Olaydan 10 gün önce ben orada yatarken ses geldi kafamı kaldırdım baktım 2 bayan oradaydı. Rahmetlinin anneannesi ve onun arkadaşı gelmiş. Yattığım yerde çam ağaçları vardı oradaki bir arkadaşımdan öğrendiğime göre Minguzzi’nin anneannesi yangın çıkarmış o yüzden zaten kızgındım. Olayın olduğu günün akşamı da yattığım yerdeki çalılar kırılmıştı. Çocuğa bir kastım yok niye benim yerimi yaktılar diye kızdım. Başka bir amacım yoktu tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Ayrıca çocuğu öldüren kişileri tanımıyorum. Çocuğu medya haberlerinden biliyordum. Mezarın çocuğa ait olduğunu da yine haberlerden dolayı biliyordum" dedi.



Savcılık mütalaasında, Duran Aydın’ın “İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, Aydın’ı bu suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verildi.