Mahkeme, yaklaşık 3 ay süren konkordato sürecinin ardından şirketin iflasına hükmetti.

15 yıl önce alüminyum üretimi alanında iki büyük fabrika kuran Patrop Group, 6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyordu. Ancak şirketin yüksek kur baskısı, artan maliyetler ve nakit akışında yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan ettiği belirtildi.

Mahkeme tarafından yayımlanan ilana göre, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 21 Mayıs 2026 saat 17.15 itibarıyla iflasın açılmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda şirketin iflas tasfiyesi, İstanbul İflas Müdürlüğü tarafından adi tasfiye usulüyle yürütülecek. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında iflas kararının ilan edilmesine ve davacılar tarafından yatırılan iflas avanslarının İstanbul İflas Müdürlüğü’ne aktarılmasına hükmedildi.