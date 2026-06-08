Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6 bin 383 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 6 bin 490 lira 05 kuruş oldu.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 835 lira 36 kuruş, satış fiyatı 6 bin 126 lira 28 kuruş olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 502 lira 22 kuruş, satış fiyatı 4 bin 705 lira 35 kuruş seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın alışta 10 bin 466 lira, satışta ise 10 bin 577 lira oldu. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 360 lira, satış fiyatı 10 bin 486 lira olarak listelendi.

Yarım altın alış fiyatı 20 bin 925 lira, satış fiyatı 21 bin 147 lira seviyesinde işlem görürken, tam altın alışta 41 bin 716 lira, satışta ise 42 bin 191 lira oldu.