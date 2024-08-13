Tekirdağ Çorlu’da dönel kavşakta servis minibüsüyle çarpışan 14 yaşındaki motosikletli çocuğun ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. Eski Şifa istikametine seyreden H.K.K.’nin (14) kullandığı 59 AJU 964 plakalı motosiklet ile akaryakıt istasyonu çıkışından kavşağa giren Z.K. idaresindeki 59 S 1675 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.K.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakın mevkideki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.