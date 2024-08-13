Yenişehir Belediyesi, halkın sorunlarına anında yanıt verebilmek, şikayetlerini direkt olarak dinleyerek, giderebilmek adına İyilik Masası’nı kurdu.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi, şikayetlerin direkt olarak belediyeye aktarılabilmesi, vatandaşların ihtiyacını hızlı bir şekilde çözebilmek adına İyilik Masası birimini kurdu. Vatandaşların ihtiyaçlarına, şikayet ve önerilerine hızlı bir şekilde cevap verebilecek olan İyilik Masası’nda toplanan talepler, anında ilgili birimlere iletilerek çözüm bulunacak. https://iyilikmasasi.bursa-yenisehir.bel.tr/ adresinden kayıt oluşturan vatandaşlar, şikayet ettiği konunun hangi aşamada olduğunu da anbean takip edebilecek. Ayrıca 0549 773 16 16 numaralı WhatsApp İhbar Hattı’na iletilen şikayetler de buradan takip edilerek hangi aşamada olduğu konusunda bilgi sahibi olunabilecek. Öte yandan daha önce oluşturulan şikayetler ve sonuçlandırılma durumu da İyilik Masası’na kayıt olan vatandaşlar tarafından görülebilecek.

DAHA İYİ VE KESİNTİSİZ HİZMET

İyilik Masası biriminin kurulması hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına, şikayetlerine ve önerilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek adına bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. WhatsApp İhbar Hattı’na iletilen şikayetler anında çözüme ulaşarak vatandaşlarımıza bilgi veriliyordu. Şimdi yapılan ve tamamlanan çalışmalar vatandaşlarımızın telefonlarına direkt olarak iletilecek. Aynı zamanda vatandaşlarımızın bize ilettiği konularda hangi aşamalarda olduğunu da direkt olarak görebilecek. Amacımız, daha iyi bir hizmeti kesintisiz bir şekilde Yenişehir halkına sunmak” dedi.