Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Ayşenur’un isteğini kırmayıp sürpriz yaptı.

Bilecik Bala Hatun Anaokulu’nda eğitim gören minik Ayşenur video çekerek Vali Şefik Aygöl’ü okuluna davet etti. Bu istek üzerine Vali Aygöl, minik Ayşenur’u kırmadı ve Bala Hatun Anaokulu’na giderek çocuklara sürpriz yaptı. Ayşenur ise Vali Aygöl’ü görünce çok mutlu olduğunu ve isteğini kırmayarak geldiği için teşekkür etti. Ardından Vali Aygöl, Ayşenur’un doğum günü olduğunu öğrenerek bir pasta sürprizinde bulundu. Minik öğrenciler pasta üfleyerek Ayşenur’un yeni yaşını kutladı. Vali Aygöl, böylesine bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek çocuklarla çocuk olmak gerektiğini belirtti.