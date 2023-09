İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yuvamız Beylikdüzü Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi’nde ilk ders günü heyecanı yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yuvamız Beylikdüzü Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi’ndeeğitim alan öğrencilerin ilk ders gününe katıldı.

2023- 2024 eğitim- öğretim yılının ilk ders gününde öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Başkan Çalık, minik öğrencilerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Çalık, açık oyun alanları ile ortak etkinlik alanlarında öğrencilerle sohbet ederek, iyi dersler diledi. Gündüz Çocuk Bakımevi öğretmenleriyle de bir araya gelen Başkan Çalık, yeni dönem öncesi talepleri de dinledi.

İlçede eğitime her türlü desteği vermek için durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Başkan Çalık,“2017 yılında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adının ölümsüzleştiği Yuvamız Beylikdüzü Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gündüz Çocuk Bakımevi’nin ilk ders gününde evlatlarımızın yanında olduk. Eğitimde öncü olmak istiyoruz.Beylikdüzü’nde üç tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmak üzere toplamda on bir kreşle hizmet vereceğiz. Her mahalleye bir kreş sözümüzü de yerine getirmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Çocukların daha güzel, dahi iyi ve eşit şartlarda olması gibi bir iddiamız var ve onu da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.