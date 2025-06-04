Programa İlçe Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Fatih Fakılı, İMİDER Yönetim Kurulu, Orhaniyespor Kadın Voleybol Kulübü Yönetim Kurulu ile öğrenci velileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Okyanus Koleji kurucusu Erdoğan Kızmaz, “Yeteneği başarıya dönüştüren okul” sloganını kendimize şiar edinip öğrencilerimizin yeteneklerini keşfederek bu yeteneklerini geliştirmelerini ve başarıyı yakalamalarını amaç ediniyoruz.

Okyanus Koleji olarak spora ve sporculara tam destek veriyoruz. Okulumuzun bünyesinde kapalı spor salonumuz, kapalı yüzme havuzumuz, halı sahamız, açık tenis kortumuz, açık basketbol sahamız, okulumuzun tüm öğrencilerine hizmet vermektedir. Bu imkanlar dahilinde bu sene 3 farklı turnuvada, 9 farklı spor branşında 25 takım, 15’i ferdi olmak üzere toplamda 178 sporcumuzla okul sporlarına katılım sağladık. Sporcularımız Türkiye genelinde, Bursa genelinde ve ilçemizde çeşitli branşlarda turnuvalara katıldılar” dedi.

Konuşmanın ardından turnuvalarda toplam 80 sporcu başarı elde ederken, ödül gecesinde tüm öğrenciler ödüllendirildi.