2025 yılında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarında sıradaki yükselişin, ABD Başkanı Donald Trump’ın hazırladığı yeni yasa tasarısından kaynaklanabileceği öne sürülüyor.

ABD ekonomisindeki belirsizliklerin altına olan talebi artırdığı bir dönemde, Trump’ın seçim sürecinde kendisine büyük destek veren teknoloji milyarderi Elon Musk ile arasını açan ve “büyük, güzel yasa tasarısı” olarak tanımladığı düzenlemenin altın piyasası üzerinde etkili olacağı düşünülüyor. Bu gelişmeler ışığında, ons altının yıl sonuna kadar 4 bin dolara yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

Altın senaryoları

Dünya Altın Konseyi, değerlendirmesinde, ABD’deki gelişmelere işaret ederek, yasa tasarısı ve ABD’nin kredi notunun düşmesine işaret etti. ABD’nin borç sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri hatırlatarak, ABD Hazine tahvili getirilerinin yanında yatırımcıların güvenli liman arayışının altın talebini de artırabileceği belirtildi. Konsey, ABD’nin tahvil getirilerindeki yükselişin bu gelişmelerle birlikte bakıldığında altın için olumsuz senaryo olmadığını belirtti.

Varlık yönetim şirketi State Street, 3.310 dolar seviyesinde olan ons altının orta vadede yüzde 20 yükseliş potansiyeli olduğunu vurgularken, 4 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü. State Street, “Stagflasyonun sonlanması ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi makroekonomik koşullar gerçekleşirse, altının 6 ile 9 ay içerisinde 4 bin dolara yaklaşması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 30 olarak hesaplanıyor” dedi.

5 yılda 11 kat artış

Goldman Sachs “yüksek risk” senaryosunda ons altının 2025 yılı sonunda 4 bin 500 dolara çıkabileceğini belirtirken, baz senaryoda tahmin, 3 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyor.