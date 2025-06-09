KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı ulaşım vizyonu doğrultusunda Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mahallesi’nde toplu taşıma kullanıcılarına önemli bir kolaylık daha sağlıyor. Bölgeye kazandırılacak yeni bir durak cebi toplu taşımaya konfor ve güven getirecek.

Daha önce Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı önüne yapılan ilk durak cebinin ardından şimdi de muhtarlık binası önünde ikinci bir durak alanı inşa ediliyor.

Toplu taşımaya yönelik yapılan bu yatırımlar, ulaşımda zaman kaybını hem azaltıyor hem de yaşam kalitesini artırıyor. Böylelikle Kocaeli, insan odaklı ulaşım projeleriyle daha yaşanabilir bir kent olmaya devam ediyor.

Yeni durak cebi özellikle sabah ve akşam yoğunluğunda toplu taşıma araçlarının trafikte oluşturduğu riskleri ortadan kaldıracak. D-100 Karayolu üzerinde oluşturulan cep, otobüslerin ana yol akışını kesmeden yolcu alıp bırakmasına imkân tanıyacak.

Durak cebinin üstgeçide yakın bir noktada konumlandırılması, erişilebilirliği ön planda tutuyor.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler için günlük ulaşımı kolaylaştıran bu çalışma, toplu taşıma hizmetlerinden herkesin eşit bir şekilde faydalanmasını da sağlıyor.