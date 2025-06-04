176 öğrenci kapasiteli olarak tasarlanan gündüz bakımevinde her biri 16 kişilik sınıflar yer alıyor. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve kreşe ismini veren bağışçı Ferhat Bakgör katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Özdemir, Nilüfer’in ihtiyaçları doğrultusunda kreş projelerini hızlandırdıklarını belirtti. Seçim sürecinde verdikleri “5 yılda 5 mahallede 5 kreş” sözünü anımsatan Özdemir, ilçedeki kadınların iş yaşamındaki rolü ve çocuk bakımına duyulan yoğun ihtiyaç nedeniyle bu hedefi büyüttüklerini ifade etti.

Şu ana kadar üç kreşin hizmete açıldığını, dördüncüsünün temelinin atıldığını, beşinci ve altıncı kreşlerin projelerinin ise hazır olduğunu vurgulayan Özdemir, nihai hedeflerinin 20’nin üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi, sadece fiziksel kapasitesiyle değil, sunduğu hizmetin kalitesiyle de dikkat çekiyor. Her sınıfta bir öğretmen ve bir yardımcı öğretmen bulunuyor. Bunun yanı sıra, çocuklara yabancı dil eğitimi verilmesi için alanında uzman öğretmenler görevlendiriliyor. Sanatsal gelişim için resim öğretmenleri, psikolojik destek için psikologlar ve sağlık takibi için hemşireler kadroda yer alıyor. Başkan Özdemir, bu kreşlerin özellikle kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımında büyük rol oynadığını belirterek, bakımevlerinin özgürlük alanı sunduğunun altını çizdi. Özdemir’e göre, Nilüfer Belediyesi’nin bu alanda sunduğu hizmetler, sadece çocukları değil, aileleri de destekleyen kapsamlı bir model oluşturuyor.