Gölpazarı ilçesinde, 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin hazırladığı ‘Hoş Geldin Ramazan’ programı, Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ve İlçe Müftüsü’nün katılımıyla gerçekleşti.

Minik öğrencilerin sevgi ve heyecanla hazırladığı etkinlikte, katılımcılar Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşadı. Program süresince, çocukların samimi duaları ve etkileyici sunumları Ramazan’ın bereketini ve coşkusunu hissettirdi. Etkinliğin ardından Kaymakam Kılıç, emeği geçen herkese teşekkür ederek, mübarek Ramazan ayının ilçeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.