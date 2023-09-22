Sakarya’da düzenlenen ’Karagöz Göklerde’ isimli gölge oyunu Kaynarca’dan sonra Karapürçek ilçesinde de ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan ‘Karagöz Göklerde’ isimli gölge oyunu ilçelerde ilkokul öğrencileriyle buluşuyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programın ilk gösterimi geçtiğimiz günlerde Kaynarca’da yapılmıştı. Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp sunduğu gölge oyunu bu kez Karapürçek’te öğrencilerle buluştu. Karapürçek Atatürk İlkokulu ve Şehit Mustafa Geyve İlkokulu öğrencileriyle buluşan oyun alkış tufanına tutuldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının önemli bir eğitim projesi olan, milli ve manevi değerlerin aşılandığı gölge oyunu ilçelerde ilkokul öğrencileri ile buluşmaya devam ediyor. Kaynarca’dan sonra Karapürçek’te devam eden sahne oyununda günümüz havacılık sektörünün gelişimine ışık tutan Vecihi Hürkuş, tarihte ilk uçmayı gerçekleştiren Hazarfen Ahmed Çelebi ve birçok önemli isim yer aldı. Gölge oyunu bir sonraki durağında Ferizli Halit Narin İlkokul öğrencileri ile buluşacak.