Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde minikler için anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel, sergi gibi çeşitli etkinlikler hayata geçiren Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, son olarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nin “Müzede Sanat Var” projesi kapsamında Dörtçelik İlkokulu’nun miniklerine kapılarını açtı.

Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında müzeye gelen öğrenciler, toplam 7 hafta boyunca sanatsal etkinlikler planlayarak, yaratıcı drama oyunları ile iletişim becerilerini geliştirdi. Bunun yanı sıra müze ortamını tanıyarak kültürel değerlere sahip çıkmanın önemini öğrenen çocuklar, yaptıkları resimleri sergileme imkanı yakaladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, özveri göstererek programa katılan tüm öğrencileri kutladı.