Gençlerin fikirlerini önemseyen, onlarla her fırsatta bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu kez minik misafirlerini ağırladı. Hüseyin Ersu İlkokulu öğrencileri, Başkan Dursun’u makamında ziyaret etti. Çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Dursun, soruları da yanıtladı.

"Çocuklarımız yarınlarımız"

Eğitimin önemini bir kez daha vurgulayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Her şeyi sizler için yapıyoruz. Ayakları yere sağlam basan, güçlü bireyler yetişsin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler ilçenizde istediğiniz kültürel, sanatsal ve sportif her faaliyete erişebilin diye alanlar açıyoruz. Bugün burada sizleri ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Burası hepinizin, sık sık bekliyorum" dedi.

En anlamlı hediye

Çocuklar, Başkan Dursun’a hediyeler de getirdi. Dolma kalem, kupa gibi hediyeleri alan Başkan Dursun, çocuklara sarılarak teşekkür etti. Başkan Dursun da minik misafirlerine ‘Mutluluk Kutusu’ hediye etti. Günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.