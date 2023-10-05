Bilecik’te Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü unutulmadı ve barınaklar ziyaret edildi.

Bilecik Belediyesi çocuk tesisleriyle özel eğitim kurumlarında okuyan minik öğrenciler, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve barınak çalışanları, öğrencileri ağırlayarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sokak hayvanları ve tedavi merkezi ile ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını da bulan öğrenciler, hayvanları severek, beraberlerinde getirdikleri mamaları verdi. Avcı, ziyarette bulunan çocuklara, yaptıkları çalışmalar yanı sıra sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi konularında öğrencilere bilgiler paylaştı. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostlarımız için mama üretimi de yaptıklarını hatırlatan Avcı, öğrencilerin barınağı istedikleri zaman ziyaret edebileceğini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenler de can dostlarımız sokak hayvanlarının en güzel şekilde barındığını görmekten duyduğu sevinci belirterek, yetkililere teşekkür etti.