Nilüfer Belediyesi, yaz tatilini keyifli geçirmek isteyen çocuklar için "Çocuklara Yaz Sineması" gösterimleri düzenleyerek açık havada sinema keyfi yaşatıyor. Bu yılın programı 9 Ağustos'ta başlayacak ve 26 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlik kapsamında "Moana" adlı animasyon filmi, 15 farklı mahallede ücretsiz olarak gösterime sunulacak.

Antik Polenezya'da cesur bir kız olan Moana'nın macera dolu hikayesi, çocukların ve ailelerin katılabileceği Beşevler Pazar alanında gerçekleşecek olan ilk gösterimle başlayacak. Saat 20:30'da başlayacak olan film gösterimleri daha sonra sırasıyla Karaman Mahallesi halı sahası, Mineraliçavuş pazar alanı, Fethiye meydan, Üçevler Kütüphanesi önü, Nazım Hikmet Kültürevi önü, İrfaniye meydan, İhsaniye Mahallesi Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü, Odunluk Şehit Kr. Plt. Yzbş. Hakan Tan Ortaokulu bahçesi, Akçalar pazar alanı, Kurtuluş Göçmen Konutları Parkı, Dumlupınar Motor meşe parkı, Görükle Dumlupınar İlkokulu, 23 Nisan konser alanı ve Özlüce meydanında düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi'nin bu etkinlikle çocuklara yaz tatillerini dolu dolu geçirme fırsatı sunması, aileler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Yazın keyifli ve eğlenceli bir atmosferde, açık havada sinema izlemenin tadını çıkaracak olan çocuklar, Moana'nın maceralarıyla büyülü bir yolculuğa çıkacaklar.